Weekly PR-Blogger: Online statt offline wegen Corona

Viele Unternehmen schicken ihre Angestellten gerade ins Homeoffice. Ganz aktuell aus Corona-Gründen, aber auch unabhängig davon bieten immer mehr Unternehmen das Modell an.

Da bleibt natürlich die Frage nicht aus, wie man das praktisch umsetzen soll.

Als Hilfestellung dazu macht LinkedIn 16 Onlinekurse rund ums Thema Homeoffice gratis zugänglich:

„In the coming days, we will make 16 LinkedIn Learning courses available for free including tips on how to: stay productive, build relationships when you’re not face-to-face, use virtual meeting tools (Microsoft Teams, Skype, BlueJeans, Cisco Webex and Zoom), and balance family and work dynamics in a healthy way.“ Vielleicht erleichtert euch ja der ein oder andere Kurs den Umstieg. [Michi]