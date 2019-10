Weekly PR-Blogger: Die digital-optimierte Welt

buble arrow 0

Das Internet verändert unser Leben und wird dies auch weiterhin tun, denn wir sind ständig online. Aus diesem Grund sind Online-Plattformen dauerhaft auf der Suche nach Optimierungsmöglichkeiten, um Ihr Angebotssprektrum zu erweitern und so den Idealvorstellungen der Nutzer zu entsprechen. Was für Veränderungen euch in nächster Zeit erwarten, erfahrt ihr im Weekly!

Das Internet vergisst nichts, zumindest außerhalb der EU

Datenschutz ist der Schutz personenbezogener Daten und sichert das Grundrecht von Personen auf informelle Selbstbestimmung. Dadurch sollen Persönlichkeitsrechte und Privatsphäre gewahrt werden. In diesem Jahr gab es vermehrt Fälle, in denen Betroffene die Suchmaschinenbetreiber dazu aufforderten, ihre Daten aus dem Netz zu entfernen. Zum Beispiel Hinweise zur Religionszugehörigkeit oder früherer Sexualvergehen.

In der EU gibt es das „Recht auf Vergessenwerden“ in allen anderen Ländern bisher nicht. Das EU-Recht endet in diesem Fall an den Grenzen der Union. Menschen in Nicht-EU-Staaten fallen unter andere Rechtssysteme, ihnen können personenbezogene Informationen nicht einfach vorenthalten werden. Es wurde daher eine Alternativlösung entwickelt. Wie der EuGH bekannt gab, muss Google ab sofort gewährleisten, dass EU-Bürger entfernte Links auf Nicht-EU-Domains der Suchmaschine ebenfalls nicht finden können. Dabei geht es um sogenanntes Geoblocking: Google muss die entsprechenden Links für Nutzer unsichtbar machen, die von IP-Adressen aus der EU zum Beispiel auf Google.com suchen.

Googles Transparenzbericht zufolge erhielt das Unternehmen seit dem Urteil mehr als 3,3 Millionen Anfragen zur Entfernung von Link-Adressen. 1,3 Millionen hat Google bereits entfernt. [Aleksandra]

Bildquelle: pixabay

Instagram startet @creators Account

Instagram bietet auf dem hauseigenen @creators Kanal Tipps und Tricks rund um die Nutzung der Plattform. Außerdem werden regelmäßig Fakten zu Instagram veröffentlicht. Eines der Ziele ist dabei die Stärkung von IGTV, das bis jetzt noch nicht die Nutzungszahlen erreicht, die gewünscht sind. Sowohl das Instagram-Team als auch Influencer liefern dabei die Inhalte. Instagram stellt den Kanal so vor: „THE place to learn more about what it takes to be a creator from the team at Instagram + the creators who inspire us every day“.

In der Bio steckt dann aber auch gleich augenzwinkernd die wahrscheinlich größte Enttäuschung für die Supportanfrage Nr. 1: Helping you create on Instagram, and no we can’t get you verified. 🙃 [Michi]

Bildquelle: Instagram

Facebook testet den versteckten „like-count“ – Der Kampf gegen Unsocial Media

Bereits im Jahr 2017 hat der IT-Security-Hersteller Kaspersky in einer weltweiten Umfrage den negativen Einfluss von Social Media auf die menschliche Psyche untersucht und dabei teilweise alarmierende Daten erhoben. So empfindet lt. der Umfrage fast jeder vierte Deutsche den Anflug von Depression nach der exzessiven Nutzung des Social Web.

Facebook, das spätestens seit dem Cambridge Analytica Skandal im Jahr 2016 für soziale Themen sensibilisiert ist, versucht, diesen negativen Entwicklungen entgegenzuwirken und testet seit Ende September in Australien den versteckten „like-count“. Mit dieser Funktion kann nur der Autor eines Postings die Anzahl der likes sehen. Alle anderen User sehen lediglich die Personen, die mit dem Posting interagiert haben. Ob diese Funktion nun das Ende der digitalen Neid-Gesellschaft bedeutet bleibt allerdings abzuwarten. Wir sind jedenfalls gespannt über die Evaluierung der aktuellen Tests. [Behrad]

Bildquelle: d.Tales

Durch Zufall zum Erfolg