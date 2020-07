buble arrow 0

Podcasts gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Viele Unternehmen, Zeitungen, Institute oder Privatpersonen haben mittlerweile ihren eigenen Podcast im Portfolio. Die Formen reichen von lockeren Gesprächen über das eigene Leben bis hin zu Lehrmaterialen, die als Podcast bereitgestellt werden.

Auch im Online Marketing gibt es mittlerweile eine gigantische Anzahl an Podcasts, die einen enormen Mehrwert bieten. Durch die Möglichkeit Podcasts themenspezifisch auszuwählen, können durch Experten, perfekt aufbereitete Inhalte innerhalb kurzer Zeit aufgenommen werden, ohne selbst lange dafür zu recherchieren.

Eines der wichtigsten Ziele im Content Marketing ist die Generierung von Leads. Aus diesem Grund haben wir uns selbst mal durch den Podcast-Dschungel geschlagen und für euch in einige Podcasts zum Thema Leadgenerierung reingehört.

Gleichzeitig haben wir die Menschen hinter den Podcasts kontaktiert, um mehr über die Hintergründe der Podcasts aber auch direkt Statements zum Thema Leads generieren zu erhalten.

LinkedInEinhorn

Für Dr. Natalia Wiechowski sind Podcasts ein großartiges Instrument, um sich als Expertin für Personal Branding in und um LinkedIn zu positionieren. In ihrem wöchentlichen Podcast „LinkedINspiration mit Dr. Nat – dem ‚LinkedIn Einhorn‘“ möchte sie Coaches, Trainer, Experten und Führungskräften Impulse und Strategien an die Hand geben, um sich selbst besser in LinkedIn zu positionieren. In maximal 25 Minuten spricht sie unter anderem mit ihren KundInnen über Ihre Erfahrungen oder gibt praktische Tipps zu LinkedIn, z.B. welcher Content sinnvoll ist oder was das neue LinkedIn Update bringt. Egal welches Thema, Dr. Natalia Wiechowski bringt es immer humorvoll und kurzweilig rüber.

Leadgenerierung nimmt nicht nur als Thema in ihrem Podcast einen wichtigen Teil ein, sondern auch innerhalb ihrer eigenen Content Strategie. Mit der kreativen Aufbereitung ihres Wissens macht sie auf sich aufmerksam und zeigt, wie sie ihren KundInnen dabei helfen kann, ihre LinkedIn Marketing und Lead Gen Strategie – und damit ihr Business – auf die nächste Ebene zu bringen. Ihr Geheimtipp für die Leadgenerierung sind die LinkedIn Umfragen. „Sie eignen sich großartig zur Leadgenerierung. Stellen Sie ihre Frage so, dass Sie sich ihre idealen Kunden herauspicken können und fangen Sie basierend auf der Umfrage Gespräche an“. Den Podcast gibt es seit Februar 2019 und ist auf ihrer Seite und den einschlägigen Plattformen vertreten.

Content Performance Podcast

Wie verbessere ich mein Ranking? Wie generiere ich mehr Leads? Was ist guter Content – aus technischer und kreativer Sicht? Diese und noch mehr Fragen beantworten Fabian Jaeckert und Benjamin O’Daniel jeden Montag eine Stunde lang in ihrem „Content Performance Podcast“. „Der Tekkie und der Kreative“ haben vor mehr als drei Jahren nach einem Marketing-Instrument für ihre Beratertätigkeit gesucht, wollten aber nicht „den hundertsten SEO-Blog starten”. 150 Folgen später haben sie sich eine stabile Reichweite und eine eigene Community aufgebaut, wie sie selbst sagen. Die vielen Kontakte, die aus dem Podcast bereits entstanden sind, werden teilweise auch zu Kunden, auf jeden Fall aber führen sie „andere Gespräche, wenn einem ein Mensch schon viele Stunden aufmerksam im Podcast zugehört hat.“

Beide sehen Leadgenerierung als einen zentralen Punkt im Marketing: „Als Marketer wird man daran gemessen, wie viele Leads man in welcher Qualität generiert. Aber es ist ein Fehler, nur auf den „fertigen Lead“ am Ende zu schauen. Es kommt auch darauf an, die Zwischenschritte und Touch-Points mit dem Unternehmens-Content zu messen und zu optimieren“. Fabian und Benjamin nennen das „Content Performance“. Die Folgen richten sich vor allem an Selbstständige, Geschäftsführer, Marketingverantwortliche und Nachwuchstalente, die tiefer in das Thema SEO einsteigen möchten. Der Podcast ist gelistet auf iTunes, Spotify, Google Podcasts und auf ihrer Seite.

Call to Action

Ihre Produkte und Dienstleistungen auch online zu vertreiben, wird für viele Unternehmen immer wichtiger, stellt aber gleichzeitig eine große Herausforderung dar. Der Podcast „Call to Action“ von Digital Beat setzt genau hier an. In den halbstündigen Folgen möchten die Macher auf unterhaltsame Weise ihren Hörern Tipps und Tricks für profitablere Online-Verkaufsprozesse aufzeigen. In jeder Folge ist ein interessanter Interviewpartner dabei, wie z.B. der Unternehmer Dirk Kreuter, die Influencerin Saliha Özcan (Sallys Welt) oder andere Verkaufsprofis und Experten. Gelistet ist der Podcast auf iTunes, Spotify, auf ihrer Seite und auf weiteren Plattformen.

Deep Dive Wissen

Der Podcast „Deep Dive Wissen“, vom Gründer des größten Labels fürs Business- und Digitalpodcasts Digital kompakt, ist ein Podcast für alle, die tiefer in die digitale Unternehmerwelt eintauchen möchten. Joël Kaczmarek spricht mit Experten über Themen, die branchenübergreifend für Digitalunternehmen wichtig sind. So gibt es z.B. eine Folge über Leadgenerierung für B2B Unternehmen oder wie man Promi-Marketing erfolgreich einsetzt. Im Vordergrund steht bei allen Folgen das wertvolle Wissen kurz, in maximal 45 Minuten und kompakt aufzubereiten. Zu finden ist der Podcast auf Spotify, iTunes, SoundCloud und auf ihrer Seite.

Internet Marketing Podcast

Der „Internet Marketing Podcast“ gibt konkrete Tipps für kleine Unternehmen, wie sie sich online positionieren und ihre Verkäufe steigern können. Die Themen reichen von „Wie du hochwertige Leads mit Instagram Stories gewinnst“ über „Dein größter Fehler bei der Kundengewinnung in Social Media“ zu „3 Gründe, warum deine Facebook Werbung nie funktioniert“. Die Methoden, die Björn Tantau im Podcast aufzeigt, sind von ihm getestet und als Empfehlung gedacht, was im Online Marketing funktioniert und was nicht. Die ca. 20 Minuten langen Folgen erscheinen seit 2015 mindestens einmal die Woche auf Spotify, iTunes, Upspeak, Google Podcasts, SoundCloud, Android, Sticher und Deezer.

Podcasts Marketing Star

Stephan Heinrich ist Geschäftsleitung der Content Marketing Star GmbH in Trier und Betreiber des Podcasts Marketing Star: Business | Marketing | Content | Online |Vertrieb.

Der Podcast richtet sich an all diejenigen, die an neuen Marketingmöglichkeiten interessiert sind und neue Kunden finden bzw. bestehende Kunden halten wollen. Er ist Teil einer Content Strecke, die bei Marketing Star veröffentlicht wird. Die Inhalte des Podcasts können auch im Blog nachgelesen werden, der Podcast richtet sich aber speziell an die Leute die Audiocontent bevorzugen. Personen, die vielleicht viel unterwegs sind, wenig Zeit haben Themen zu recherchieren, vielbeschäftigte Führungskräfte die sich „Content aufs Ohr“ holen wollen.

Sein Geheimtipp zum Thema Leadgenerierung ist: „Bitte nicht PR mit Content verwechseln!“ Häufig scheitern viele Unternehmen daran, dass sie nicht verstehen, dass der Content nicht über sich selbst sein muss, sondern FÜR die Zielgruppe. Viel zu sehr ist der Gedanke verankert, dass wenn schon Geld für Marketing in die Hand genommen wird, auch irgendwo das Logo oder der Firmenname platziert werden muss. Doch genau das erkennt der Konsument sofort als „Promotion“ und nicht als für ihn wertvollen Inhalt. Wenn man also darauf achtet, dass man das schreibt und produziert was die Zielgruppe interessiert und nicht das was man gerne erzählen möchte, ist man schon einen wesentlichen Schritt weiter. Mehr zum Thema Leadgenerierung und anderen spannenden Themen gibt es in den ca. 15 Minuten langen Folgen auf iTunes, Spotify, und auf der Website.

Alle vorgestellten Podcasts bieten einen Mehrwert für den Bereich Content Marketing. Jeder einzelne enthält hilfreiche Tipps um erfolgreich Leads zu generieren. Diese unterscheiden sich jedoch je nach Vorwissen des Hörers. Teilweise wird das Thema Leadgenerierung nur angeschnitten, teilweise bis ins kleinste Detail diskutiert. Je nach Interesse der Hörergruppe bzw. für jeden, der Audiocontent bevorzugt, sollte also ein passender Podcast dabei sein.

Es gibt aber noch viel mehr Podcasts, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Mit welchen habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Und warum bieten genau diese für euch persönlich oder für euer Unternehmen einen Mehrwert?

