20 Jahre PR-Blogger

Klaus Eck ist freier Kommunikationsberater und einer der führenden Corporate-Influencer-Experten in Deutschland. Er ist Social-Media-Pionier, Buchautor und Content-Marketing-Profi. Zu seinen Hauptaufgaben gehört die strategische Begleitung von Corporate-Influencer-Programmen. Seit Februar 2020 moderiert er regelmäßig das Corporate Influencer Breakfast und hat mehr als 80 Talks mit Gästen initiiert, in denen diese über ihre Erfahrungen mit Personal Branding, Corporate Influencern und CEO-Kommunikation berichten. Follow on LinkedIn

Wer hätte gedacht, dass ein Blog, der 2004 als Experiment begann, zwei Jahrzehnte später immer noch lebt und aktiv Trends setzt?

In diesem Jahr ist der PR-Blogger im Sommer 20 Jahre alt geworden. Das ist für mich ein Meilenstein, der ohne euch, liebe Leser:innen, nicht möglich gewesen wäre.

Ein Anfang voller Pioniergeist

Als ich im Juli 2004 den PR-Blogger startete, war Bloggen noch ein exotisches Hobby. Die meisten Plattformen steckten in den Kinderschuhen, und Unternehmen hatten kaum eine Vorstellung davon, wie sie Blogs strategisch nutzen könnten. Journalist:innen sahen Blogs oft skeptisch – als potenzielle Konkurrenz, die sie nicht ernst nahmen. Dennoch wagte ich den Schritt, meine Gedanken über Online-Kommunikation und PR in einem Blog zu teilen.

Damals schrieb ich fast täglich. Oft waren es spontane, immer leidenschaftliche Beiträge. Meine Themen sind immer so vielfältig wie die Entwicklungen der digitalen Welt gewesen: Online-Reputation-Management, Corporate Blogging, Social Media Marketing und vieles mehr.

Innerhalb von vier Jahren wuchs der PR-Blogger auf mehrere hundert Artikel an. Heute umfasst er über 3.000 Beiträge – auch wenn ich viele alte Texte in den letzten Jahren ausgemustert habe und noch ausmustern werde, um den Content zeitgemäß zu halten.

Meilensteine und Transformationen

Der PR-Blogger war nie nur mein Werk. Viele Autor:innen, darunter Mitarbeiter:innen meiner damaligen Agentur d.Tales, haben dazu beigetragen, ihn zu dem zu machen, was er ist. In den Anfangsjahren feierten wir Blog-Geburtstage sogar mit echten Partys.

2012 gab es eine große Feier inklusive PR-Blogger-Wein – eine Erinnerung, die mich bis heute zum Schmunzeln bringt.

Mit der Zeit hat sich das Bloggen gewandelt. Was früher ein Nischenmedium war, ist heute fragmentiert: Von Food- über Mode- bis hin zu Reise- und Tech-Blogs – die Blogger-Szene ist vielfältig und unübersichtlicher geworden. Gleichzeitig haben soziale Netzwerke wie LinkedIn oder Xing das Veröffentlichen einfacher gemacht. Doch eines bleibt gleich: Egal ob Blog oder Social Media, ohne Content-Marketing und -Distribution bleiben Inhalte unsichtbar.

Warum ich weiterhin blogge

Bloggen ist harte Arbeit. Es erfordert Disziplin, Zeit und Hingabe. Aber es bietet auch einzigartige Möglichkeiten: Die Chance, Gedanken in voller Länge zu entwickeln, Diskussionen anzuregen und langfristig eine Marke aufzubauen. Für mich persönlich war der PR-Blogger immer mehr als ein Blog. Er ist meine Kommunikationszentrale, mein Spiegel der Entwicklungen in PR und Content-Strategie und ein wesentlicher Baustein meines Personal Brandings.

Heute schreibe ich nicht mehr nur selbst. Andere PR- und Marketingprofis publizieren regelmäßig im PR-Blogger. Doch mein Ziel bleibt unverändert: Qualitätscontent zu schaffen, der informiert und inspiriert. Gleichzeitig nutze ich Plattformen wie LinkedIn und die Newsletter-Plattform-Substack, um meine Gedanken weiterzutragen.

Zeit für Neues

Nach 20 Jahren ist es auch Zeit, alte Zöpfe abzuschneiden. In einem umfassenden Content-Audit werde ich in 2025 viele alte Beiträge entfernen, die nicht mehr relevant sind. Was bleibt, ist ein Blog, das sich an aktuellen Kommunikationsthemen orientiert und neue Trends in den Fokus rückt.

Seit 4 Jahren bin ich nun wieder alleine als selbstständiger Content-Stratege und Corporate-Influencer-Consultant aktiv. Diese Veränderung hat mich bestärkt, den PR-Blogger neu zu beleben. Denn: Ein gutes Blog lebt nicht von der Vergangenheit, sondern von seiner Relevanz im Hier und Jetzt.

Ein großes Dankeschön

Zum Schluss möchte ich euch danken – meinen Leser:innen, Kommentator:innen und Kritiker:innen. Ihr seid der Grund, warum ich weiterhin blogge. Eure Kommentare, Likes und Shares sind die Anerkennung, die diese Arbeit lebendig macht.

Als kleines Dankeschön verschenke ich meine beiden Erstlingswerke „Corporate Blogs“ und „Karrierefalle Internet“ als PDF-Version. Wer Interesse hat, kann sich einfach direkt bei mir melden via LinkedIn melden.

Der Blick nach vorn

Die nächsten Jahre werden spannend. Der PR-Blogger wird weiterhin über Corporate Influencer, Content-Strategie und Kommunikation berichten. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit euch neue Themen zu entdecken, zu diskutieren und zu feiern. Denn eines habe ich in 20 Jahren gelernt: Bloggen ist mehr als ein Medium – es ist eine Haltung.