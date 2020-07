Beatrix Loidl ist seit Juni 2020 bei d.Tales und für den Bereich Projektmanagement Content Marketing zuständig. Nachdem sie ihren M.Sc. in Geographie, mit Schwerpunkt Tourismus und nachhaltige Entwicklung, in Eichstätt und in Finnland erfolgreich abgeschlossen hat, zog es die Bayerisch Gmainerin nach München. Hier arbeitete sie zuerst für einen international agierenden Reiseveranstalter, bevor sie ihr Interesse am Online Bereich in die Agenturwelt von d.Tales zog.