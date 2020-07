Die Macher von Pokémon Go, Niantic, arbeiten an einem neuen Augmented-Reality-Abenteuer. Das Multiplayer-Spiel basiert auf dem Brettspiel Catan, das bei dem einen oder der anderen sicher gute Erinnerungen an stundenlange „Schlachten“ hervorruft.

Es soll dabei nach Ressourcen gesucht und diese dann in den Straßen- oder Siedlungsbau gesteckt werden. Besonders wertvolle Ressourcen können wohl auch mit anderen Spielern gehandelt werden.

Wann das Spiel in den App Stores erhältlich ist, darüber hält sich Niantic noch bedeckt. Man kann sich allerdings auf der Website „vorregistrieren“, um Updates zum Status der Entwicklung zu erhalten. [Jochen]

Bildquelle: Niantic