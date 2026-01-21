LinkedIn Newsletter sind nicht nett, sie verleihen Dir Reichweite und Deutungshoheit: Sie hebeln den Feed-Algorithmus aus und machen dich als Expert:in dort sichtbar, wo KI nach vertrauenswürdigen Quellen sucht.

Für Perplexity, Gemini und Chatgpt sind LinkedIn Newsletter letztlich hochwertige Fachblogs.

Auf LinkedIn erscheinen Newsletter im Artikel-Format, also als Longform-Content, den KI-Systeme deutlich stärker bevorzugen als kurze, snackable Postings.

Vorteile des LinkedIn Newsletters

Wer einen Newsletter abonniert, bekommt bei jeder neuen Ausgabe eine Benachrichtigung im Mitteilungsfeld, oft zusätzlich eine E-Mail und ggf. einen Push aufs Smartphone. Ob die LinkedIn Newsletter im E-Mail-Postfach landen, steuern die Empfänger:innen über ihre eigenen LinkedIn-Einstellungen.​

Durch diese „Triple Notification“ (Feed, In-App, E-Mail) erreichst du regelmäßig ein Vielfaches der Kontakte, die einen normalen Post auf LinkedIn sehen würden und umgehst einen großen Teil der Feed-Zufälligkeit. Das macht Dich gleichzeitig unabhängiger vom Zufall des LinkedIn-Algorithmus. Wenn dir jemand neu folgt und Du bereits einen Newsletter eingerichtet hast, verschickt LinkedIn zusätzlich automatisch eine Einladung, diesen zu abonnieren. Das verstärkt die Präsenz deines LinkedIn Newsletters noch einmal spürbar.​

Trotzdem setzen viele Creator und Unternehmen weiterhin auf klassische Posts und Karussells und betrachten Newsletter eher als E-Mail-Ersatz statt als eigenständiges, starkes Publishing-Format direkt auf LinkedIn. Dabei erzielen Newsletter oft schon in kurzer Zeit hohe Abo-Zahlen und deutlich bessere Lesequoten als normale LinkedIn-Postings oder klassische E-Mail-Newsletter.​

Hinzu kommt: Das Format ist kostenlos, lässt sich problemlos mit einem Blog, E-Mail-Newsletter oder Podcast verzahnen und eignet sich hervorragend für Content Repurposing. ​

Ein Newsletter wirkt wie eine laufende Fachkolumne: Du bespielst ein klares Thema und wirst schneller als vertrauenswürdige Ansprechperson wahrgenommen. Jede Ausgabe bleibt als Artikel-Archiv in deinem Profil sichtbar und stärkt langfristig deine Expertise – ganz im Gegensatz zu flüchtigen Feed-Posts, die nach wenigen Tagen kaum noch gefunden werden.

Der LinkedIn Newsletter „Der Corporate Influencer“ hat rund 11.000 Abonnent:innen

Wie das in der Praxis aussehen kann, zeigt mein eigener LinkedIn Newsletter ‚Der Corporate Influencer‘ mit rund 11.000 Abonnent:innen.

Seit April 22 habe ich insgesamt 74 eigene Newsletter zum Thema Corporate Influencing verschickt. Mein LinkedIn-Newsletter „Der Corporate Influencer“ erscheint inzwischen monatlich. Er zeigt praxisnah, wie Corporate Influencer mit klarer Positionierung, KI und guter eigener Content-Strategie echte Wirkung entfalten. Zusätzlich verschicke ich an rund 940 Abonnenten eine Substack-Variante als Eck Newsletter.

Ich achte darauf, dass es in meinem Newsletter neben Deep-Dive-Beiträgen (z. B. zu Wirkung, Sichtbarkeit, KI und Corporate Influencing) immer wieder konkreten Handlungsempfehlungen für die LinkedIn-Nutzung gibt, die Praktiker:innen direkt umsetzen können.

Über die Resonanz freue ich mich. Im Jahr 2025 sind rund 1.000 neue Abonnent:innen hinzugekommen. Die einzelnen Newsletter funktionieren gut.

LinkedIn Newsletter haben GEO-Effekte

Newsletter sind nicht nur ein direkter Kanal zu Deinen Kontakten und Kunden, sie spiegeln sich inzwischen auch in KI-Ergebnissen wider. Wenn Menschen weniger über Google suchen, sondern vor allem die Antworten von KI-Systemen lesen, wird es entscheidend, dort als Expert:in sichtbar zu sein.​

Am besten gelingt Dir das, wenn Du Dein Thema gezielt für GEO (Generative Engine Optimization) aufbereitest. Dabei sind drei Dinge besonders wichtig:​

Klar formulierte Fragen und Antworten, möglichst ohne Wortspiele und Buzzwords, damit KI-Modelle Deinen Inhalt eindeutig zuordnen können.​

Wiederkehrende Quellen, Belege und Beispiele, die Deine Themenkompetenz unterstreichen und deine Expertise sichtbar machen.​

Kontinuität statt Einmal-Effekt: Für KI zählt nicht der eine virale Post, sondern die Summe deiner konsistenten Inhalte zu einem Thema.​

Newsletter können all das leisten. Du kannst sie als Themenarchiv aufbauen, sodass Dein Content sowohl Deinen Leser:innen als auch KI-Modellen bei der inhaltlichen Orientierung hilft.

Wenn ein KI-System heute eine Zusammenfassung zur „Effektivität von Corporate Influencern“ erstellt, scannt es nicht nur einzelne Posts auf LinkedIn, sondern sucht nach musterhaften Wiederholungen, konsistenten Begriffen und belegten Aussagen. Genau diese Kombination kann ein LinkedIn Newsletter liefern. Darauf baue ich auch bei meinem Newsletter „Der Corporate Influencer“.

Damit Du das Potenzial Deines Newsletters für KI-Sichtbarkeit noch gezielter ausschöpfen kannst, findest Du im PR-Blogger eine konkrete Liste, worauf Du achten solltest:

GEO-Checkliste für Deinen LinkedIn-Newsletter

Klare Fragestellung pro Ausgabe

Jeder Newsletter-Text zahlt idealerweise auf dasselbe Themenfeld und damit Deine Reputation ein. Abzweigungen lohnen sich nicht, selbst wenn Du damit auf LinkedIn einen viralen Hit landen solltest. Verzichte lieber auf die kurzfristige Aufmerksamkeit und entwickele Deine Personal Brand konsistent weiter. Konstante Terminologie

Wiederhole zentrale Begriffe bewusst (z. B. Corporate Influencer Programme, Vertrauen, Personal Branding, Sichtbarkeit). Konsistenz erzeugt semantische Stabilität, die KI-Systeme besser erkennen. Kontext statt Beliebigkeit

Baue auf früheren Newsletter-Ausgaben auf. Verweise dabei kurz darauf, was vorher war, und verknüpfe Deine Inhalte miteinander. KI-Systeme lieben kohärente, nicht zufällige Inhalte. Belege und Referenzen

Nenn Beispiele aus Deiner persönlichen Erfahrung, aus Deinen Workshops und nenne Deine Quellen. Je konkreter Du auf Deine Praxis eingehen kannst und je mehr Ergebnisse Du lieferst, desto stärker ist Deine Glaubwürdigkeit. Deshalb lohnt es sich auch, auf Studien, Zahlen oder Artikel zu verweisen. Mache dabei Deine jeweiligen Quellen transparent. Im Newsletter kannst Du sie gut verlinken. Strukturierte Sprache für Menschen und KI

Ein klarer Aufbau und kürzere Abschnitte mit jeweils eindeutigen Aussagen helfen nicht nur Menschen zu lesen, sondern machen Deinen Newsletter auch „antwortfähiger“ für KI-Modelle. Auf langfristige Erfolge in GEO setzen

GEO entsteht nicht über Wochen, sondern über Jahre. Sichtbare Relevanz entsteht, wenn Du diese Tipps beherzigst.

Wenn Du künftig in KI-Antworten zu Deinem Thema auftauchen willst, ist ein klar positionierter LinkedIn Newsletter Dein vielleicht sogar stärkstes GEO-Instrument.