100 Corporate Influencer: Cordula Frandsen, Camao (2)

Klaus Eck ist freier Kommunikationsberater und einer der führenden Corporate-Influencer-Experten in Deutschland. Er ist Social-Media-Pionier, Buchautor und Content-Marketing-Profi. Zu seinen Hauptaufgaben gehört die strategische Begleitung von Corporate-Influencer-Programmen. Seit Februar 2020 moderiert er regelmäßig das Corporate Influencer Breakfast und hat mehr als 80 Talks mit Gästen initiiert, in denen diese über ihre Erfahrungen mit Personal Branding, Corporate Influencern und CEO-Kommunikation berichten. Follow on LinkedIn

Wie Corporate Influencer authentisch und humorvoll kommunizieren können, das zeigt Cordula Frandsen regelmäßig auf LinkedIn. In den vergangenen Jahren haben wir des Öfteren zusammengearbeitet und uns häufig auf Events wie unserem Corporate Influencer Club auf der Zukunft Personal getroffen.

Cordula leitet das Corporate-Influencer-Programm bei der Agentur CAMAO und bringt mit ihrer Leidenschaft für authentische Kommunikation Menschen dazu, ihre Stimme selbstbewusst einzusetzen. Sie glaubt an die Kraft echter Verbindungen und nutzt LinkedIn als Plattform, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufzubauen.

Mit einem klaren Fokus auf Teamarbeit und einem Gespür für spannende, snackable Formate inspiriert Cordula Mitarbeitende und Unternehmen, sich nahbar und authentisch zu zeigen.

Deshalb gehört sie natürlich in meine Liste 100 Corporate Influencer.

Du bist bei CAMAO für das Corporate Influencer-Programme verantwortlich. Was reizt Dich daran am meisten?

Cordula Frandsen: Am meisten reizt es mich, Menschen zu ermutigen, ihre Stimme authentisch einzusetzen, um Unternehmen ein Gesicht zu geben. Egal ob Berufseinsteiger oder Führungskraft – es ist spannend, wenn ihre Persönlichkeit auf LinkedIn durchscheint und so eine Plattform voller echtem Experten-Content entsteht, fernab von „cringe“. Für mich ist das eine Chance, Vertrauen aufzubauen und zu zeigen, dass sie auf meine Expertise zählen können.

Gleichzeitig bist Du selbst auch eine Corporate Influencerin. Was heißt das für Dich?

Cordula Frandsen: Nicht nur die Theorie zu kennen, sondern auch in der Praxis zu zeigen, wie man authentisch sichtbar wird. Ich kann das, was ich predige, miterleben, austesten und Tipps auf Augenhöhe austauschen.

Es ist spannend, den Spagat zwischen der Unternehmenskommunikation und meiner eigenen Persönlichkeit zu meistern. Das fiel mir nicht immer so leicht.

Vor einem Jahr wolltest Du gar nicht so gerne in der Öffentlichkeit und auf LinkedIn sichtbar sein. Was hat sich für Dich verändert?

Cordula Frandsen: Stimmt, damals war ich noch zurückhaltender! Als Producerin stelle ich seit Jahren eher andere Menschen in den Mittelpunkt. Das darf ich auch weiterhin tun. Der Wendepunkt für mich persönlich kam mit der Erkenntnis, dass Sichtbarkeit einfacher ist, wenn man sich erlaubt, seiner Art treu zu bleiben.

Besonders durch die LinkedIn-Community um den Corporate Influencer Club und durch Dich habe ich gelernt, dass dafür Platz ist. Heute ist LinkedIn für mich mehr als nur eine Plattform – es ist ein Ort für echten Austausch, Verbindungen und gemeinsamen Spaß an der Arbeit. Das möchte ich auch weitergeben.

Auf Events sehen wir uns öfter. Woran mag das liegen? Und vor allem, wie nutzt Du Events wie die Zukunft Personal und andere, um Dein persönliches Netzwerk zu erweitern?

Cordula Frandsen: Events sind für mich die beste Gelegenheit, Menschen wirklich kennenzulernen. Ich gehe gezielt mit dem Anspruch hin, nicht nur mein Netzwerk zu erweitern, sondern echte Verbindungen zu schaffen und gemeinsame Erlebnisse zu haben. Das ist für mich der Schlüssel zu nachhaltigem Networking. Zum Glück sieht das mein Arbeitgeber genauso! Aus solchen Begegnungen entstehen oft die besten Ideen und auch die Lust, gemeinsam neue Projekte anzugehen.

Du schreibst häufiger über LinkedIn Audio und Snackable Content. Welche Bedeutung haben diese Formate für Dein Personal Branding?

Cordula Frandsen: LinkedIn Audio und Snackable Content sind echte Game Changer. Kurze, fokussierte Formate auf ein Thema sind leicht verdaulich, zielgerichtet und liefern wertvolle Impulse. Außerdem passen sie perfekt -sind wir mal ehrlich – zur kurzen Aufmerksamkeitsspanne und wecken oft das Interesse, tiefer in ein Thema einzutauchen.

Snackable Content kann auch als Serie aufgebaut werden, die ein Thema über mehrere Beiträge hinweg vertieft. Du hörst heraus, ich bin ein großer Fan. 😊

Authentizität ist Dir wichtig. Wie schaffst Du es, echt zu bleiben, während Du Dich gleichzeitig fachlich in einem schnelllebigen digitalen Umfeld positionierst?

Cordula Frandsen: Ich nehme mich selbst nicht zu ernst. Fachlich bleibe ich auf dem Laufenden und werde auch mal nerdig, aber ohne den Druck, perfekt sein zu müssen. Für mich bedeutet Authentizität auch zuzugeben: „Ich weiß es nicht, aber ich finde es heraus“.

Mein Ziel ist, dass meine Leidenschaft für Social Media, Personal Branding und Corporate Influencer-Themen spürbar wird – informativ, aber eben auch unterhaltsam. Wenn die Balance stimmt, hab ich alles richtig gemacht.

Deine Beiträge vermitteln Spaß und Lockerheit in der Kommunikation – und das lebst Du. Welche Tipps gibst Du anderen Corporate Influencern, die sich das auch wünschen?

Cordula Frandsen: Lockerheit ist nicht das Gegenteil von Fachwissen – sie ist der Schlüssel, um auch komplexe Themen verständlich zu machen.

Sei Du selbst! Passt es zu Dir, seriös aufzutreten und tiefgehende, lange Postings zu schreiben? Dann tu genau das.

Siehst Du die Welt lieber mit einem Augenzwinkern? Teile es.

Freude am eigenen Thema wirkt ansteckend und stärkt die Bindung zum Netzwerk. Authentische Kommunikation bleibt im Gedächtnis – und wenn Du die Chance hast, etwas Komplexes locker zu erklären, dann nutze sie! Siehe die beste Sendung der Welt: Die Sendung mit der Maus.

Du sprichst viel über die Wichtigkeit von Teamarbeit. Wie stärkst Du die Zusammenarbeit in Projekten?

Cordula Frandsen: Ich glaube an offenen Austausch. Teamarbeit funktioniert am besten, wenn alle das Gefühl haben, gehört zu werden und sich wertschätzendes, konstruktives Feedback geben. Jeder hat seine Stärken und wenn man die als Gruppe zu nutzen weiß, dann ist das magisch. CAMAO unterstützt uns sehr in der Herausarbeitung unserer Talente und ermutigt uns, sich dahingehend zu entwickeln. Das ist ein totaler Luxus.

Wir stellen auch unsere Teams für Projekte nach Kompetenz und Fit in der Agentur auf.

Welche langfristigen Ziele hast Du für Dein Personal Branding?

Cordula Frandsen: Langfristig möchte ich noch stärker als Ansprechpartnerin für authentisches Corporate Influencing wahrgenommen werden. Möchte mehr Menschen und Unternehmen dazu bringen, ihr Kommunikationspotenzial auszuschöpfen und LinkedIn als tolle Plattform dafür zu sehen. Eine, auf der nicht alles stocksteif und bieder zugeht.

Etwas was bisher weniger im Business zu sehen war.

Ich denke Menschlichkeit und Charakter zu zeigen, ist in einer Zeit von KI eine absolute Superpower. Das sollten auch Unternehmen in ihrer Kommunikation nutzen.

Hast Du einige Buch- oder Film-Tipps für uns? Was hat Dich zuletzt bewegt?

Cordula Frandsen: Michelle Obama ist ein großartiges Beispiel dafür, wie man seine Leidenschaften nutzt, um Aufmerksamkeit auf wichtige Themen zu lenken. Man hört ihr gerne zu und nimmt ihr ihre Themen (z.B. Mentoring und Unterstützung für junge Frauen und Gleichberechtigung) ab.

Ihr Buch, „Becoming“ ist nicht nur ihre Geschichte, sondern zeigt auch, wie wichtig es ist, authentisch zu bleiben. Auch wenn man im Rampenlicht steht und damit Menschen dazu bewegt, sich mit wichtigen Themen auseinanderzusetzen.