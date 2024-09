Besuche den Corporate Influencer Club auf der Zukunft Personal

Klaus Eck ist freier Kommunikationsberater und einer der führenden Corporate-Influencer-Experten in Deutschland. Er ist Social-Media-Pionier, Buchautor und Content-Marketing-Profi. Zu seinen Hauptaufgaben gehört die strategische Begleitung von Corporate-Influencer-Programmen. Seit Februar 2020 moderiert er regelmäßig das Corporate Influencer Breakfast und hat mehr als 80 Talks mit Gästen initiiert, in denen diese über ihre Erfahrungen mit Personal Branding, Corporate Influencern und CEO-Kommunikation berichten. Follow on LinkedIn

Wer sich für Corporate Influencer interessiert, ist herzlich auf die ZP Europe eingeladen. Sie findet vom 10. bis 12. September 2024 in Köln statt. Europas größte HR-Veranstaltung ist auch das größte Event für Corporate Influencer Verantwortliche. Rund 50 Referent:innen stellen ihren Zugang auf das Thema vor oder erklären, wie ihre Corporate Influencer Programme aufgestellt sind.

Deshalb sollte kein:e Kommunikator:in oder HR-Experte unser Event verpassen, wenn er oder sie sich über Corporate Influencer umfassend informieren will. Im PR-Blogger stelle ich Dir in diesem Artikel unser ZP-Programm näher vor.

Es erwartet Dich auf der Zukunft Personal ein vielseitiges Angebot mit Vorträgen, Workshops und Diskussionen rund um aktuelle Themen wie Recruiting, Talent Management, Personalentwicklung, gesundes Arbeiten, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und New Work.

Für den ZP Corporate Influencer Club haben wir ein großartiges Programm zusammengestellt, das 3 Tage lang einen tiefen Einblick in die Welt der Corporate Influencer geben wird.

Referent:innen aus verschiedenen Branchen werden ihre Erfahrungen teilen und euch mit wertvollen Tipps und Anregungen versorgen. Dabei erwarten euch Vorträge, Podiumsdiskussionen und weitere innovative Formate, die den Austausch und das Networking innerhalb der Community fördern.

📍 𝐖𝐨? Koelnmesse, Bühne: #CorporateInfluencerClub (Halle 4.1, Stand A.39)

Du kannst Dich für unser 3-tägiges ZPEurope-Event in Köln direkt über nachfolgenden Link kostenlos anmelden: Freitickets für die Besucher:innen vom Corporate Influencer Club.

Tag 1: 10. September 2024

09:30 – 10:00 Uhr: Selma Kuyas, Selma Kuyas Training & Coaching: Der Nr.1 Grund, warum Du keine LinkedIn-Beiträge schreibst [und wie Du ihn überwindest]

Erfahre von LinkedIn-Expertin Selma Kuyas, wie Du die Angst vor öffentlicher Meinung (FOPO) überwinden und LinkedIn erfolgreich als Plattform für Ihre persönliche und berufliche Sichtbarkeit nutzen kannst. Kuyas teilt ihre eigenen Erfahrungen und zeigt auf, wie Du von einem stillen Leser zu einer sichtbaren Personal Brand werden kannst.

10:15 – 10:45 Uhr: Anna Hesse, TUI: Authentischer und glaubwürdiger – wie TUI seine Mitarbeitenden zu begeisterten Corporate Influencern entwickelt

TUI gewährt Einblicke in ihr Corporate Influencer Programm, bei dem 65.000 Mitarbeitende für Social Media fit gemacht werden. Erfahre, wie der TUI CEO und andere Führungskräfte aktiv in die Social-Media-Welt eingebunden sind und welche Erfolge damit erzielt wurden.

11:00 – 11:30 Uhr: Christina Dzuban & Nadine Görlach, ABLE Management Services GmbH: Use Case FERCHAU: 7 Hacks für den Start eines Corporate Influencer Programms

Die Referent:innen zeigen, wie FERCHAU 2024 ihr Corporate Influencer Programm erfolgreich gestartet hat. Lerne sieben wertvolle Hacks kennen, die den Start und die Implementierung eines solchen Programms erleichtern, insbesondere in einem großen Unternehmen.

11:45 – 12:15 Uhr: Holger Kahnt, CAMAO: Corporate Influencer entdecken Social Audio

Holger Kahnt erklärt, wie Unternehmen LinkedIn Audio und LinkedIn Live sowie Podcasts nutzen können, um die Reichweite und das Engagement zu steigern. Entdecke, wie Corporate Voices Deine Marke stärken können und welche Audio Events eine Rolle im Employer Branding spielen.

13:00 – 13:30 Uhr: Jürgen Schmitt, ExpeditionFinance Deutsche Bank: Wie die Deutsche Bank über einen persönlichen Account Sichtbarkeit erhält

Jürgen Schmitt gibt Einblicke, wie die Deutsche Bank die Sichtbarkeit auf LinkedIn durch die Kombination von Unternehmens- und persönlichen Accounts steigert. Erfahre, welche Strategien funktionieren und welche Gefahren zu beachten sind.

13:45 – 14:15 Uhr: Stefanie Söhnchen, PIABO Communications: Personal Branding: Why are female corporate ambassadors still overshadowed by men?

Stefanie Söhnchen beleuchtet die Herausforderungen, denen weibliche Führungskräfte bei der Sichtbarkeit auf LinkedIn begegnen. Sie bietet Lösungen an, wie Frauen ihre Präsenz in der digitalen Welt stärken können.

14:30 – 15:00 Uhr: Nancy Leuteritz, TÜV Rheinland Group; Stefan Schicker, Stefan Schicker Ltd.; Alexander Luyken, T-Systems & Dr. Winfried Ebner, Anders arbeiten: Die dunkle Seite des Corporate Influencing

In dieser Paneldiskussion werden die negativen Aspekte des Corporate Influencings beleuchtet. Die Experten betonen die Bedeutung von Authentizität und Dialog, um Missverständnisse abzubauen und die Praxis des Corporate Influencings zu verbessern.

15:15 – 15:45 Uhr: Max Jagusch, DEBA & Klaus Eck: Corporate Influencing und Employer Branding: Synergien und Zukunftsperspektiven

Tauche tief in die Synergien zwischen Corporate Influencing und Employer Branding ein. Du erfährst, wie Unternehmen ihre Arbeitgeberattraktivität steigern und sich authentisch nach außen präsentieren können.

16:00 – 16:30 Uhr: Daniel Montua, DHL Group: Wie die DHL Mitarbeitende fit for social macht

Daniel Montua gibt Einblicke in das Employee Advocacy Programm von DHL, das Mitarbeitende für Social Media fit macht. Du erfährst, welche Formate und Methoden erfolgreich eingesetzt werden, um Corporate Influencer optimal zu unterstützen.

16:45 – 17:15 Uhr: Selma Kuyas, Selma Kuyas Training & Coaching & Britta Behrens: Rock your Profile als Corporate Influencer

Selma Kuyas und Britta Behrens teilen ihre Strategien für erfolgreiche Corporate Influencer auf LinkedIn. Du bekommst wertvolles Feedback zu Deinem Profil und entdeckst so neue Ansätze für Content Creation und Networking.

Tag 2: 11. September 2024

09:30 – 10:00 Uhr: Isabelle Schütz, Allianz Kunde und Markt GmbH, Sarah Herzog Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG & Klaus Eck: Diversity, Community, Authenticity – Darauf schwören die Allianz Ambassadors

Ein langweiliges und verstaubtes Versicherungsunternehmen? Weit gefehlt! Die #allianzambassadors zeigen, wie divers und lebendig ihr Unternehmen ist. Isabelle Schütz und Sarah Herzog erklären, wie sie durch Schulungen, Networking-Events und Community-Building eine engagierte und vernetzte Community geschaffen haben, die die Allianz greifbarer und persönlicher macht.

10:15 – 10:45 Uhr: Alice Hopf & Kristin Herrmann, LBBW: Use Case Katharina von Württemberg: Von der Königin zur virtuellen Corporate Influencerin einer Landesbank

Die Landesbank Baden-Württemberg hat ihre Gründerin, Katharina von Württemberg (1788–1819), als erste virtuelle Corporate Influencerin wieder zum Leben erweckt. Seit Oktober 2023 gibt sie auf ihrem LinkedIn-Kanal Einblicke in die Arbeit der Bank. Alice Hopf und Kristin Herrmann erklären die Idee hinter dieser innovativen Kampagne und wie sie die Bank in der digitalen Welt unterstützt.

11:45 – 12:15 Uhr: Anja Schöne, LV 1871; Alina Herter, Madsack & Sophie Rickmann, Connecting Humans: Von der Idee zur Umsetzung – Wie hauche ich meinem Corporate Influencer Programm Leben ein?

In dieser Session erfährst Du, wie Du ein Corporate Influencer Programm erfolgreich zum Leben erwecken kannst. Alina Herter und Anja Schöne geben Einblicke in die Anfänge ihrer Initiativen und teilen wertvolle Learnings. Der anschließende Panel-Talk, moderiert von Sophie Rickmann, bietet eine inspirierende Diskussion über Herausforderungen und Erfolge.

13:00 – 13:30 Uhr: Alma Holstein & Michèle Schröder, thyssenkrupp AG: Started From the Bottom, Now We’re Here: das Brand-Ambassador-Programm bei thyssenkrupp

Erfahre, wie thyssenkrupp über 100 Brand Ambassadors weltweit befähigt und motiviert, ihre eigenen Geschichten auf LinkedIn zu erzählen. Alma Holstein und Michèle Schröder teilen die Herausforderungen und Erfolge dieses Programms und zeigen, wie sie es geschafft haben, Mitarbeitende aus verschiedenen Geschäftsbereichen einzubinden.

13:45 – 14:15 Uhr: Alexander Wunschel, Klangstelle Podcast Manufaktur: KI für Corporate Influencer – Fokus: Audio & Video (Teil 1)

Alexander Wunschel zeigt, wie Künstliche Intelligenz im Corporate Influencing eingesetzt werden kann, insbesondere im Bereich Audio und Video. Er gibt wertvolle Tipps zur Audioproduktion und macht deutlich, wie Sprachtechnologien neue Möglichkeiten für authentische und dynamische Inhalte eröffnen, ohne dabei die Authentizität zu verlieren.

14:30 – 15:00 Uhr: Dr. Winfried Ebner, Anders Arbeiten: KI für Corporate Influencer – Fokus: Text & Bild (Teil 2)

Dr. Winfried Ebner erklärt, wie KI-generierte Texte und Bilder die Effizienz und Kreativität von Corporate Influencern steigern können. Dabei teilt er konkrete Power Prompts, die die Arbeit erleichtern, und beleuchtet die Zusammenarbeit zwischen menschlichen und KI-Influencern, die die Reichweite und den Einfluss von Kampagnen erheblich verstärken können.

16:00 – 16:30 Uhr: Alexandra Leibfried & Sophie Rickmann, Connecting Humans: Eine offene und haltungsstarke Corporate Influencing Strategie hilft Unternehmen im Employer Branding

Politische Themen spielen, Haltung zeigen, Werte vermitteln – wie lässt sich das im Corporate Influencing umsetzen? Alexandra Leibfried zeigt in einer interaktiven Session, wie Unternehmen eine Balance zwischen Kreativität und Sicherheit finden und dabei ihre Employer Branding Strategie stärken können.

16:45 – 17:15 Uhr: Judith Frese, BMI Deutschland: Ein Corporate-Influencer-Programm in der Baustoffindustrie

Judith Frese gibt Einblicke, wie BMI Deutschland, eine Tochter eines globalen Unternehmens in der Bedachungsbranche, LinkedIn für sich und seine Mitarbeitenden nutzt. Sie zeigt, wie auch technische Nischen-Themen auf LinkedIn erfolgreich platziert werden können und welche Rolle Corporate Influencing in dieser Branche spielt

Tag 3: 12. September 2024

09:30 – 10:00 Uhr: Stefan Eichmann & Lisa Kesete, K+S AG: Das K+S-Corporate-Influencer-Programm auf LinkedIn

Als B2B-Unternehmen steht K+S vor besonderen Herausforderungen hinsichtlich Bekanntheit und Sichtbarkeit. Seit Herbst 2023 berichten 15 ausgewählte Botschafte auf LinkedIn über ihren Arbeitsalltag und ihre Fachexpertise, was die Marke greifbarer und persönlicher macht. Stefan Eichmann und Lisa Kesete teilen ihre Erfahrungen, wie das Programm geplant, eingeführt und erfolgreich betrieben wird.

10:15 – 10:45 Uhr: Linh Grethe, zapliance GmbH; Leonie Harold, Commha Consulting & Sophie Rickmann, Connecting Humans: Haltung zeigen – Wertebasierte Positionierung

In dieser Session wird beleuchtet, wie wichtig es für Unternehmen ist, eine klare Haltung zu zeigen und diese authentisch zu kommunizieren. Unsere Experten erläutern, wie Werte und Überzeugungen glaubwürdig vermittelt werden können, um die Arbeitgebermarke zu stärken und die richtigen Talente anzuziehen.

11:00 – 11:30 Uhr: Lilith Becker, Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik gGmbH: Gute Presse gegen den Trend – Corporate Influencer der Evangelischen Kirche

Die Evangelische Kirche ist auf Social Media sehr aktiv. Lilith Becker spricht darüber, wie die Kirche ihre Mitarbeitenden unterstützt und das Creatorsnetzwerk yeet nutzt, um Corporate Influencer zu fördern. Dieses Netzwerk ermöglicht den Content Creators eine hohe intrinsische Motivation und fördert das Innovationspotenzial für die Institution.

11:45 – 12:15 Uhr: Gabriel Rath: Linkedin goes Finance – Communitybuilding in der Sparkasse

Gabriel Rath zeigt, wie Sparkassen das soziale Netzwerk LinkedIn für Employer Branding nutzen können. Mit praktischen Stories aus unterschiedlichen Sparkassen verdeutlicht er, wie dieses Netzwerk effektiv zur Markenbildung und Stärkung der Kundenbindung eingesetzt wird.

13:00 – 13:30 Uhr: Annalena Richter, AOK Niedersachsen: Corporate Influencer bei einer Krankenkasse – Insights vom Konzept, Erfolg und Ausbau des AOK-Influencer-Programms

Annalena Richter gibt einen exklusiven Einblick in das Corporate-Influencer-Programm der AOK Niedersachsen. Sie teilt die Herausforderungen und Erfolge beim Aufbau des Programms sowie wertvolle Learnings zur langfristigen Pflege und Weiterentwicklung des Netzwerks.

13:45 – 14:15 Uhr: Scarlett Hüttenbrink & Ulrike Weller, Nürnberger Versicherung: Gute Zeiten – Schlechte Zeiten für Corporate Influencer während der Unternehmenstransformation

Wie schafft man es, Corporate Influencer auch in Zeiten des Wandels und der Unsicherheit zu motivieren? Scarlett Hüttenbrink und Ulrike Weller stellen die Maßnahmen und Ideen des CI-Programms der NÜRNBERGER Versicherung vor und zeigen, dass jede Zeit die richtige Zeit für ein CI-Programm ist.

14:30 – 15:00 Uhr: Carolina Heinke, Cultural Hire; Lisa Kesete, K+S AG; Ragnar Heil, HanseVision, Sophie Rickmann, Connecting Humans: Corporate Influencer – Der Schlüssel zur Mitarbeiterbindung und besserer internen Kommunikation?

Dieses Panel widmet sich der Frage, wie Corporate Influencer Programme die Mitarbeiterbindung stärken und die interne Kommunikation verbessern können. Die Experten teilen Best Practices, um eine positive Arbeitsatmosphäre und ein starkes Gemeinschaftsgefühl zu schaffen.

15:15 – 15:45 Uhr: Janika Schmidt & Franziska Wolf, Salesfive GmbH: Corporate Influencer 2.0 – Die Erfolgsformel hinter unserer internen Ambassador Academy

Janika Schmidt und Franziska Wolf zeigen, wie Salesfive eine interne Corporate Ambassador Academy entwickelt hat, die auf die spezifischen Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnitten ist. Sie teilen Einblicke in die Einführung, Best Practices und Strategien zur Messung des Erfolgs des Programms.

Der Corporate Influencer Club

Der Corporate Influencer Club ist eine Initiative für engagierte Menschen, die den digitalen Wandel in ihrer Organisation mitgestalten wollen.

Wir bieten eine einzigartige Community, die Einblicke in die Welt des Corporate Influencer gibt. Dabei stehen Informationen, Methoden und die Idee des Corporate Influencer-Wirkens im Mittelpunkt.

Hierbei teilen wir die Herausforderungen und Erfolge als Corporate Influencer mit einer Gemeinschaft von Kolleg:innen über Unternehmensgrenzen hinweg.

Wir fördern die Zusammenarbeit und den Austausch über Social Media und über Events. Dazu laden wir wie z. B. auf die „Zukunft Personal“ ein.

Jede:r kann kostenlos Mitglied im Corporate Influencer Club werden, um sich inspirieren zu lassen, Wissen zu teilen und sich als sichtbarer Corporate Influencer für seine Organisation zu etablieren.

Als Corporate Influencer Club wollen wir Dich dazu einladen, inspirieren und ermutigen, selbst als Corporate Influencer für Deine Organisation sichtbar zu werden.

Wer sind wir? Sophie Rickmann, Alexander Wunschel, Holger Kahnt, Klaus Eck und Winfried Ebner