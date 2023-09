Corporate Influencer sind die Talent-Scouts von morgen

Folgen

Sophie Rickmann ist Wirtschaftspsychologin, New Work Facilitator und Co-Founder von Connecting Humans. Sie hat einen breit gefächerten Hintergrund, der Marketing, Vertrieb, Training und Beratung sowie Business Development umfasst. Ihr Wissen und ihre Erfahrung machen sie zu einer kreativen und strukturierten Denkerin. Sophie bringt Menschen zusammen und in die Sichtbarkeit. So auch auf der Zukunft Personal Europe, denn Sie wird ihre Fähigkeiten als Moderatorin auf der Corporate Influencer Club Bühne einsetzen. Als kreative Kommunikationslotsin definiert und etabliert sie geeignete Dialogformate, um Innovation und Wachstum in Teams sowie bei jedem Einzelnen zu fördern. Sie zeigt Menschen, wie sie in unterschiedlichen Rollen als Unternehmensbotschafter:innen auftreten können, um nach Außen sichtbar zu werden und nach Innen zu wirken..