Der ZP Corporate Influencer Club auf der Zukunft Personal im September 23

Merken Sie sich schon einmal den 12. bis 14. September 2023 in Köln vor, denn dort startet auf der Zukunft Personal Europe mit dem ZP Corporate Influencer Club eine spannende Veranstaltungsreihe. Dort haben Sie drei Tage lang die Möglichkeit, tief in die Welt der Corporate Influencer einzutauchen. Dabei gewinnen Sie Einblicke in die Erfahrungen von zahlreichen Referent:innen aus verschiedenen Branchen, die Corporate Influencer Programme aufgebaut und implementiert haben.

Erfahren Sie mehr über die neuesten Trends und Best Practices

Der ZP Corporate Influencer Club wird eine hervorragende Gelegenheit sein, um sich mit erfahrenen Praktiker:innen zu vernetzen und von ihren Erfahrungen zu lernen. Unser Fokus liegt dabei auf einer Reihe von Themen:

Corporate Influencer als Antwort auf den Ruf nach Diversity in Unternehmen

Audio und Video werden für Corporate Influencer bedeutender

Es wird eine KI-Alphabetisierung geben: Stichwort: ChatGPT und co.

Wie müssen Corporate Influencer Guidelines aufgebaut werden

Wie arbeiten Kommunikations- und Personalverantwortliche zusammen

Wie lassen sich die Erfolge der Corporate Influencer messbar machen

Wie Corporate Influencer LinkedIn, Instagram und TikTok nutzen

Interne Netzwerke und die interne Kommunikation werden wichtiger

Nachhaltigkeit und Verantwortung geraten stärker in den Fokus

Die digitale Nähe zu Kund:innen und Bewerber:innen nimmt zu

Wir freuen uns darauf, Ihnen die Welt der Corporate Influencer in Vorträgen, Podiumsdiskussionen und neuen Formaten näherzubringen. Unter den oben genannten Themen ist sowohl für Einsteiger:innen als auch für Profis viel Neues zu entdecken.

Corporate Influencer Programme: Chancen, Risiken und der Weg zur erfolgreichen Implementierung

Wir legen in den drei Tagen Wert auf einen hohen Praxisbezug, weshalb mehr als 30 Best Practices für Corporate Influencer aus den unterschiedlichsten Branchen vorgestellt werden. So können Sie erfahren, wie Sie selbst effektive Strategien entwickeln und umsetzen können, um ein Corporate Influencer Programm für Ihr Unternehmen zu nutzen.

Der ZP Corporate Influencer Club wird Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Mitarbeiter:innen schulen und fördern können, um ihre persönliche Marke aufzubauen und so Ihre Unternehmensziele erfolgreich zu unterstützen. Wenn Sie mehr über die Chancen und Risiken eines Corporate Influencer Programms erfahren möchten, sind Sie hier also genau richtig. Erfahren Sie mehr über diese Form der innovativen Mitarbeiterkommunikation und entdecken Sie, wie Sie die Expertise Ihrer Fachkräfte nutzen können, um Ihr Unternehmen und Ihre Marke in der digitalen Welt sichtbarer zu machen.

Winfried Ebner

Hintergründe zum ZP Corporate Influencer Club

Der ZP Corporate Influencer Club ist eine gemeinsame Initiative von CloserStill Media und mir, Klaus Eck, freier Kommunikationsberater. In den letzten fünf Jahren habe ich mehr als 200 Corporate-Influencer-Programme initiiert und begleitet.

Seit Februar 2020 moderiere ich regelmäßig das Corporate Influencer Breakfast und habe dort mehr als 120 Gäste in den Zoom-Talk eingeladen, die dort über ihre Erfahrungen mit Personal Branding, Corporate Influencing und CEO-Kommunikation berichtet haben.

Dazu habe ich eine LinkedIn-Gruppe zum Thema Corporate Influencer initiiert, mit inzwischen über 6200 Mitgliedern und immer donnerstags um 17:30 Uhr als LinkedIn Audio.

Zusammen mit Winfried Ebner und Alexander Wunschel moderiere ich seit Mai 2022 den Corporate Influencer Podcast mit bislang 43 Podcast-Episoden.

Winfried Ebner ist auch in Köln an allen drei Tagen als Moderator dabei. Er hat vielseitige Berufserfahrungen als Organisationsbegleiter, Podcaster, Keynote Speaker und Buchautor. Gemeinsam mit ihm habe ich letztes Jahr das Buch „Die neue Macht der Corporate Influencer“ geschrieben. Ebner ist seit vielen Jahren zum Thema Corporate Influencer unterwegs und hat u.a. die Telekombotschafter:innen der Deutschen Telekom maßgeblich unterstützt. Der Experte im Aufbau von Communitys unterstützt Organisationen dabei, ihren strategischen Herausforderungen schnell, agil und auch kreativ zu begegnen.

Sophie Rickmann

Auf der Zukunft Personal Europe wird Sophie Rickmann uns ebenfalls unterstützen. Sie wird ihre Fähigkeiten als Moderatorin auf der Corporate Influencer Club Bühne einsetzen. Als kreative Kommunikationslotsin definiert und etabliert sie geeignete Dialogformate, um Innovation und Wachstum in Teams sowie bei jedem Einzelnen zu fördern. Sie zeigt Menschen, wie sie in unterschiedlichen Rollen als Unternehmensbotschafter:innen auftreten können, um nach außen sichtbar zu werden und nach Innen zu wirken. Sie ist Wirtschaftspsychologin sowie Social Media- und Eventmanagerin. Sophie hat einen breit gefächerten Hintergrund, der Marketing, Vertrieb, Training und Beratung sowie Business Development umfasst.

Schließen Sie sich uns an und erkunden Sie gemeinsam mit uns neue Kommunikationswege auf der Zukunft Personal Europe. Freuen Sie sich auf eine spannende Veranstaltung voller konstruktiver Einblicke und wertvoller Netzwerkmöglichkeiten.