Bislang gab es so gut wie keine Unterschiede in den verschiedenen Profil-Formaten bei Snapchat. Das wird sich jedoch bald ändern – zumindest testweise bei 30 Partnerunternehmen. Zum Ende des Jahres soll das Update für die Profile jedoch für alle Unternehmen zur Verfügung stehen. Aktuell ist der Funktionsumfang der Unternehmensprofile überschaubar: Hat man keine Lenses, so sind im Profil nur die Highlights zu sehen. Benachrichtigungen zu neuen Inhalten und Lenses sind leicht zu aktivieren, ebenso das Folgen des Accounts über den Subscribe-Button. Hat man jedoch keine eigenen Stories als Highlight eingespielt, dann werden nur die Lenses angezeigt. Über die eigene URL des Profils, kann man es leicht an Kontakte teilen. Eine komfortable Verwaltung der Unternehmensprofile soll künftig auch über die neuen Snapchat Web-Tools möglich sein. Mit den Neuerungen soll dann wieder die Ursprungs-Idee von eigenen Stories sowie Lenses in den Fokus gerückt werden. [Kelly]