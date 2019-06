Weekly PR-Blogger: Neuer Report von Facebook

Im April wurde bekannt, dass Mitarbeiter von Amazon tausende gespeicherte Sprachbefehle von Kunden ausgewertet hatten, um den Sprachassistenten zu verbessern. Der Aufschrei der Kunden war groß, Amazon musste heftige Kritik zum Datenschutz einstecken.Das Unternehmen hat daraus Konsequenzen gezogen und will es seinen Kunden leichter machen, aufgezeichnete Sprachbefehle zu löschen. Bislang war es nämlich nur möglich, getätigte Sprachaufnahmen manuell zu löschen. Amazon will diesen Schritt nun erleichtern. So wird es künftig möglich sein, auch per Sprachbefehl gespeicherte Spracheingaben zu entfernen. Das teilte Amazon am Mittwoch mit. Dafür reiche es, beispielsweise zu sagen: „Alexa, lösche alles, was ich heute gesagt habe.“

Bislang ist diese neue Funktion leider nur in den USA verfügbar, Amazon hat aber betont, dass weitere Länder folgen sollen. Genauere Angaben zum Zeitplan machte das Unternehmen aber nicht. [Miri]