Gerade die extrovertierte, bunte und social(media)süchtige Marketing- und PR-Community vermisst ihre Branchenevents wie Meet-up’s, Fachkonferenzen und Kongresse. Persönlicher Erfahrungsaustausch in der Vortragspause, Jobangebot an der Theke der Afterparty oder Netzwerken am Kongressbuffet – alles geliebte und unverzichtbare Momente von Kommunikator*innen. Wie gelingt es, Veranstaltungen in den virtuellen Raum zu verlegen, ohne wertvolle, wichtige, persönliche Begegnungen auf Augenhöhe zu verlieren? Die Antwort lautet: Wider Erwarten ein weiteres Buzzword – Barcamp.

Bereits vor dem Ende physischer Großveranstaltungen ein beliebtes, innovatives Format erfreut sich das Barcamp, vom Ursprung her auch „Unkonferenz“ oder „Mitmachkonferenz“ genannt, zunehmend einer steigenden Beliebtheit.

Im digitalen Newsroom Barcamp am 09. und 10.10.20 können sich Kommunikator*innen von Unternehmen und Organisationen in verschiedenen Themen-Bars austauschen und sich gleichzeitig mit eigenen Themen aus der Kommunikationswelt aktiv einbringen.

Zahlreiche Experten teilen ihr Wissen in Form von Impulsvorträgen, Workshops oder offenen Fragen in den jeweiligen Themen-Bars (Sessions). Daraus resultieren lebhafte und sich dynamisch entwickelnde Gespräche und Diskussionen.

An zwei Tagen in vier parallel laufenden Strängen bilden die 45-minütigen Bar-Sessions ein vielfältiges Programm, welches neben der obligatorischen Speed-Dating-Bar alle relevanten Themen der Unternehmenskommunikation abbildet.

Lineup am Freitag, 09.10. 11:00-18:00 und Samstag, 10.10. 10:00-15:00

Diversity-Bar mit den OTTOCOMMS: Diversity in Kommunikation und Marketing

Social-Bar mit Telekom: Community-Building auf Tiktok und Twitch

Sicht-Bar mit d.Tales: Aufbau von Reichweiten und Engagement, Corporate Influencer

Krisen-Bar mit Swiss Life: Strategien für Krisenkommunikation, Krisenprävention

Plan-Bar mit Hochschule d. Künste Bern: Themenplanung, Erstellung eines Redaktionsplanes, Agenda-Setting

Data-Bar mit Landau Media und Civey: Nutzung von Daten & Analyse, KI-Technologien, Datengetriebenes Storytelling

Lern-Bar mit mediamoss: Skills und Rollen im Newsroom, Der CVD, Kollaboration (Tools & Mindset)

Anmeldungen und Informationen unter: www.nwsrm.de

>> Hier geht’s zum PR-Blogger Gratis-Ticket!

Bildquellen:

Foto von Chris Montgomery auf Unsplash