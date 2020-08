Beiträge in Facebook Gruppen werden messbar

Statistiken für Beiträge gibt es nun auch in den Facebook-Gruppen. Zu den Statistiken die Admins einsehen können gehören, ähnlich wie bei Facebook Seiten, Interaktionen und Reichweite eines Beitrags. Zusätzlich werden Mitglieder, die innerhalb der letzten vier Wochen Gruppenbeiträge im Feed oder direkt in der Gruppe gesehen haben, als aktives Mitglied gezählt. Das neue Feature kann für Marketingfachleute interessant sein um herauszufinden, wie die Mitglieder auf vergangene Beiträge reagiert haben. Die gewonnenen Erkenntnisse können dann in die zukünftige Strategie für Facebook Gruppen miteinfließen. Noch ist die Funktion nicht für alle verfügbar, sie soll mit wenigen Gruppen getestet werden. [Julia]

Bildquelle: Foto von Lukas von Pexels