Weekly PR-Blogger: TikTok zwischen Wachstum und Verbot

240,8 Millionen monatliche Nutzer weltweit, davon 4,48 Millionen in Deutschland. Das erste soziale Netzwerk aus China ist aus den News kaum wegzudenken. Immer mehr Marketer erkennen das Potential dieser, für sie noch frischen, Plattform. Doch die Kritiken im Ausland und das Verbot in Indien können die App in ihrem rasanten Wachstum bremsen. Auch, weil TikTok immer mehr ein Dorn im Auge Trumps wird (ob es an der letzten Aktion von den Usern liegt?) und er sie am liebsten verbieten möchte. Noch lieber wäre es ihm, wenn ein amerikanisches Unternehmen TikTok übernimmt. Denn so bleiben die Daten der Nutzer im eigenen Land. Und tatsächlich gibt es Interesse: Microsoft rechnet mit einem zweistelligen Milliardenbetrag für die Übernahme.

Während einige nutzerstarke amerikanische Creators die Plattform (voreilig?) verlassen und zu alternativen, wie Triller oder Likee wechseln, wuchsen die größten Deutschen TikTok Creators im letzten Monat um bis zu 10%. [Hannes]

Bildquelle: Photo by visuals on Unsplash