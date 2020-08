Zusammen mit Freunden Filme schauen ist auch in Zeiten von Corona nicht mehr das gleiche wie früher. Twitter vermeldet seit den vielerorts angeordneten Lockdowns eine Zunahme von Twitter Watch Parties. Bei einer Watch Party sehen sich die Teilnehmer gleichzeitig einen Film oder eine Serie an und schreiben live darüber in Social Media. In einer Analyse, die sich hauptsächlich auf Kanada bezieht, zeigt Twitter, dass die Phrasen „Watch Party“ und „Netflix Party“ seit Beginn der Pandemie um 500 Prozent angestiegen sind. Weil die Interaktion der Nutzer während einer Watch Party besonders hoch ist, landen die Filmtitel oder Themen auch schnell in den Trending Topics. Marketer machten sich das zu Nutze und so wurde z.B. die Premiere der Musical-Verfilmung „Hamilton“ auf Disney+ mit einer offiziellen Watch Party auf Twitter gefeiert. Mitglieder des Casts berichteten vom Dreh und Produzierende gaben spannende Insights. [Julia]

–> Tipps für die eigene Watch Party und weitere Beispiele

Bildquelle: Foto von Vlada Karpovich von Pexels