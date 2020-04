Die begrenzten Freizeitmöglichkeiten momentan verleiten dazu mehr Zeit in den sozialen Netzwerken zu verbringen. Während TikTok Kinder mehr schützen möchte, punkten die Social Media Kanäle der öffentlich-rechtlichen bei jungen Erwachsenen.

TikTok wird immer beliebter – nicht nur bei Jugendlichen. Doch das Netzwerk hat ein Problem. Meldet man sich bei TikTok an, verpflichten sich die User eigentlich, 13 Jahre alt oder älter zu sein. Doch die App wird auch von Usern genutzt die deutlich jünger sind. Doch gerade diese will der Social Media Kanal jetzt vor unanständigen Nachrichten, Grooming oder Mobbing schützen. Durch das neue Feature „Family Pairing“ können Eltern ihren Account mit dem ihrer Kinder connecten und so bestimmte Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel können sie Bildschirmzeiten festlegen, Direktnachrichten ausstellen und sogar den Content einzuschränken, den ihre Kinder sehen können. Zudem stellt TikTok für alle Nutzer unter 16 Jahren die DMs aus. [Miri]

Bildquelle: Photo by Kuroko Ukou on Unsplash