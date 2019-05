Mit Design Thinking zu neuen Ansätzen im Content Marketing

Relevanter, überzeugender und authentischer Content – das macht gutes Content Marketing aus. Die Zielpersonen sollen mithilfe des Contents genau in ihren Bedürfnissen abgeholt werden und einen Mehrwert erhalten. Aber wie kommt man da hin? Und was ist zu tun, wenn das Ziel noch unbekannt ist? Neben dem Einsatz von SEO, Datenanalyse, Konkurrenzvergleich und Studienmaterial gibt es noch einen weiteren Ansatz: Design Thinking.

Design Thinking: ein Ansatz um flexibel und kreativ zu bleiben

Design Thinking ist ein innovativer Ansatz zur Problemlösung und Ideenfindung, der immer häufiger in Unternehmen wie Google, Apple, Swisscom, Deutsche Bank, Volkswagen, Deutsche Bahn, Siemens, Airbnb oder Pinterest eingesetzt wird. Dabei gibt es Design Thinking schon seit den 1990ern und erste Ansätze bereits seit 1962 (Conference on Design Methods, 1962). Entwickelt wurde der Ansatz von den Gründern der Design- und Innovationsberatung „IDEO“. Seit 2005 wird Design Thinking am Hasso Plattner Institute of Design („d.school“), Stanford University gelehrt. In Deutschland gibt es seit 2007 die School of Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam.

„Helft uns, die Kreativität von Individuen und Organisationen zu erschließen.”

(„Help us unlock the creativity of individuals and organisations.“)

– David Kelly, Founder IDEO, d.school Stanford

In der komplexen Welt von heute suchen Unternehmen nach Methoden, flexibler und kreativer auf die sich ständig ändernde Umwelt zu reagieren. Ein Weg dazu bietet Design Thinking. Es ist geprägt durch eine interdisziplinäre, kreative Teamkultur, Kreativität fördernde (Frei-) Räume und Mitarbeiter mit sogenanntem „T-Profil“, das sind Spezialisten, die zusätzlich über Knowhow in angrenzenden Bereichen verfügen. Dabei ist Design Thinking streng genommen keine Methode, sondern eine Sammlung verschiedener Techniken.

Zentrale Merkmale des Design Thinking sind

der Anspruch, ein tiefes emotionales Verständnis für die Situation der Zielpersonen zu schaffen,

die Arbeit in interdisziplinären Teams mit verschiedenen fachlichen Hintergründen,

der intensive Austausch im Team und das Visualisieren der Lösungsansätze, Prototyping und Testing.

Die 6 Schritte des Design Thinking

Die School of Design Thinking in Potsdam lehrt Design Thinking in sechs Schritten, aufgeteilt auf zwei Phasen. Die erste Phase ist der „Problemraum“. Dieser beschäftigt sich ausschließlich mit dem genauen Verständnis des Problems, den Bedürfnissen und den Pain Points der Zielpersonen. Erst wenn das Problem verstanden und in ein knackiges Statement gegossen wurde, geht man zum „Lösungsraum“ über.