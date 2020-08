buble arrow 0

Social Media entwickelt sich rasant. Plattformen fügen neue Funktionen hinzu, andere werden gerade geboren. Die Nutzerschaft ändert und wandelt sich. Vorgestern war Facebook in, gestern Snapchat und heute ist es TikTok. Und was ist morgen? Die Kunden unserer Kunden sind weit gestreut – es ist wichtig sie auf ihrer Plattform, in ihrer gewohnten Umgebung für sie passend anzusprechen. Deswegen kreieren wir mit unseren Kunden zeitgemäße Ideen, entwickeln die passenden Strategien und setzen diese letztendlich auch um. (Jo-)Hannes wird unsere Kunden in der Welt des schnelllebigen Social Media Marketings als Content Marketing Manager begleiten und unser #teamdTales verstärken.

Während des Medien- und Kommunikations Studiums im kleinen, thüringischen Ilmenau gewann er ein breit gefächertes Wissen über Kommunikation, Medien-Produktion und Projekt-Konzeption – sei es von Projekten von der Uni oder aber Tätigkeiten in unterschiedlichen Vereinen. Da ihm die Praxis jedoch mehr lag, holte er sich im Jahr 2020 als Kaufmann für Marketingkommunikation bei der LV 1871 in München seinen Abschluss und vertiefte sein Wissen in der B2C/B2B Kommunikation, sowie im Content und Social Media Marketing. Er setzt auf ein breites Spektrum an Interessen, steht mit einem Bein im Morgen, vertritt (zum Teil) den Standpunkt „Neu ist immer besser!“ und ist über die neusten technologischen und gesellschaftlichen Trends mit als erster informiert.

Hannes unterstützt uns ab sofort bei der Kreation, Entwicklung und Umsetzung von ansprechenden Content Marketing Strategien. Zudem beteiligt er sich am Redaktions – und Projektmanagement.

Wir freuen uns, Hannes im #teamdTales begrüßen zu können und auf die künftige Zusammenarbeit mit ihm.