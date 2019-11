Neuzugang beim #teamdTales: Behrad Sabet

buble arrow 0

Der unbedingte Wunsch Content Marketing und Perfomance Marketing zu trennen, liegt immer subjektiv an den jeweiligen Akteuren. Dabei haben beide Formen ihre Stärken und Schwächen. Der Schlüssel zum wahren Erfolg liegt heute bei Marketingkampagnen oft in der jeweiligen Kombination beider Werbeformen.

Schafft man es nicht nur genug Kontakte zu generieren, sondern diese auch durch die richtigen Inhalte zu überzeugen, ist die Basis für eine langfristige Erfolgsgeschichte gelegt. Diese Expertise gepaart mit langjähriger Erfahrung in der Content-Erstellung bringt das neue Teammitglied Behrad mit an Bord und verstärkt seit Oktober das #teamdtales.

Tief in der Medienbranche verwurzelt sammelte Behrad bereits früh Erfahrung in der Erstellung und Verbreitung von Online-Medien. Sein Aufgabenbereich umfasst von anfänglichen operativen Arbeiten im Bereich Social Media, Video Produktion und Content-Management bis hin zur Entwicklung von strategischen Ansätzen und Umsetzung von großen Online-Kampagnen: „Investiere dein Herz und Verstand maximal in jedes Projekt, egal ob es sich um eine kleine regionale, oder eine massive internationale Kampagne handelt!“.

Nach seinem Volontariat bei einem Münchner Verlagshaus mit dem Fokus auf Online-Redaktion wechselte Behrad an die Kommunikationsfront eines Vereins zur Förderung von technologischen Innovationen und starken Partnern der bayrischen Industrie. Nach diversen Kampagnen auf nationaler und internationaler Ebene wechselte er anschließend zum größten Spieleentwickler Süddeutschlands und wurde innerhalb kurzer Zeit zur inhaltlichen Leitung der Social Media Abteilung berufen.

Nun wechselt Behrad wieder auf die andere Seite des Marketinggeschäfts und freut sich darauf, proaktiv seine Erfahrungen und Kenntnisse in die Beratung und Entwicklung von Kundenprojekten mit einfließen zu lassen.

Wir freuen uns, Behrad bei uns im Team zu begrüßen!