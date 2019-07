Neuzugang beim #teamdTales: Amanda Haupt

buble arrow 0

Content ist das, was wir uns bei d.Tales auf die Fahne schreiben. Ob Online-Kampagne, Social-Media-Auftritt oder übergreifende Kommunikations-Strategie – wir arbeiten gerne individuell mit unseren Kunden zusammen und begleiten sie mit passenden Content-Marketing-Aktivitäten über alle Kanäle hinweg.

Um ihnen dabei die bestmöglichen Inhalte zu bieten, arbeiten wir mit externen Experten zusammen und legen den Fokus auf die stetige Erweiterung unseres Netzwerks. Hierzu zählen Autoren, Journalisten, Multiplikatoren oder Experten mit spezifischem Fachwissen.

Unser Neuzugang Amanda unterstützt uns ab sofort bei diesen Aktivitäten: Sie kümmert sich um das Redaktionsmanagement und die Konzeptionierung und Umsetzung von Corporate-Publishing-Projekten. Sie sorgt dafür, dass wir mit Hilfe unserer externen Partner flexibel agieren und den Kunden regelmäßig qualitativen Content anbieten können – und beide Parteien gleichermaßen zufrieden sind.

Bei uns gelandet ist Amanda nach beruflichen Stationen in zwei ganz unterschiedlichen Welten. Nach ihrem Kulturwirtschafts-Studium an der Universität Passau ist sie ihrer Liebe zu Büchern gefolgt und hat sich bei einem Publikumsverlag drei Jahre lang um die Entwicklung und Produktion von Buchpublikationen für Unternehmenskunden gekümmert – Corporate Publishing im klassischen Sinne. Um nach einigen Praktika weitere redaktionelle Erfahrung zu sammeln, ist sie in die Kommunikationsabteilung eines Telco-Unternehmens gewechselt, kam dabei mit innovativen Technologien für den Kundenservice in Kontakt und hat viel über digitale Kommunikation gelernt.

Mit dem Schritt von Unternehmens- auf Agenturseite vollzieht Amanda jetzt erneut den Perspektivenwechsel und trägt dazu bei, dass wir bei dem, was wir tun, nie den Fokus verlieren, aber trotzdem in der Lage sind, unsere Arbeit aus verschiedenen Blickwinkeln, ganz besonders aus dem Blickwinkel unserer Kunden, zu betrachten.

Wir freuen uns, Amanda bei uns im Team zu begrüßen!