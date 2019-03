Weitere Verstärkung fürs #teamdTales: Miriam Pelka neu im Team

buble arrow 0

Mit Hilfe von Social Media und anderen digitalen Kanälen stellen wir sicher, dass unsere Kunden ihre Kunden zur richtigen Zeit am richtigen Ort der Customer Journey für sich gewinnen. Wir begleiten unsere Kunden von der Idee, übers Konzept hin bis zur fertigen Kampagne. Miriam Pelka verstärkt das #teamdTales als Content Marketing Managerin und begleitet unsere Kunden in Zukunft mit auf ihren Reisen.

Miriam unterstützt uns ab sofort bei der Kreation, Entwicklung und Umsetzung von ansprechenden Content Marketing-Strategien. Zudem beteiligt sie sich am Redaktions – und Projektmanagement. Hier bringt Miriam bereits viel Erfahrung und Wissen mit ins Team.

Nach ihrem Germanistik- und Amerikanistik-Studium an der Universität Erlangen-Nürnberg hat es sie vor drei Jahren in die bayerische Hauptstadt verschlagen. Beim Praktikum in einer Online-Redaktion im Newsroom-Stil, wurden ihr Interesse und die Begeisterung am Schreiben und Texten von Beiträgen und Artikeln, die Arbeit im Online-Bereich und das Arbeiten mit Social Media ausgeprägt.

Weitere Praktika folgten, bis zum erfolgreichen Volontariat im Corporate Publishing-Bereich für Printmagazine, das dann in eine Festanstellung zur Projektmanagerin in diesem Bereich überging.

Während der letzten zwei Jahre konnte sie dahingehend viel Erfahrung sammeln. Nun heißt es für sie bei d.Tales „back to the roots“ – „Ich freue mich sehr darauf, wieder im Online-Bereich zu arbeiten. Am Content Marketing interessiert und begeistert mich vor allem die Konzept-Entwicklung und dann zu sehen, wie sich das Projekt von der Idee, über das Konzept bis hin zur finalen Umsetzung weiterentwickelt. Dabei kann ich auch mein persönliches Interesse an Social Media perfekt mit meinem neuen Job verbinden.“

Wir freuen uns, Miriam bei uns im Team zu begrüßen zu können und auf die künftige Zusammenarbeit mit ihr.