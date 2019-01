teamdTales wächst weiter: Julia Pfaffenzeller neu im Team

Der wichtigste Antrieb für uns sind unsere Kunden. Wir müssen schnell verstehen, wo ihre Probleme liegen und passende Lösungen entwickeln, die begeistern. Damit wir diesem Anspruch auch gerecht werden können, bekommt #teamdTales Verstärkung von Julia Pfaffenzeller.

Julia unterstützt uns unter anderem bei der Entwicklung und Umsetzung von spannenden Content Konzepten für unsere Kunden, Erstellung von ansprechenden Inhalten und beim Redaktionsmanagement. Den ersten Kontaktpunkt mit digitalen Marketingkonzepten hatte sie bei der Ausbildung zur Medienkauffrau Digital/Print in einem Zeitschriftenverlag.

Neugierig auf mehr folgte der logische Schritt: Ein BWL-Studium an der FH München mit Schwerpunktfächern im Marketing. Um Gelerntes gleich in der Praxis anzuwenden, ergänzte sie das Studium mit einem Praktikum und einem Werkstudentenjob in der Marketing- und PR-Abteilung eines Start-up Buchverlags. Bei d.Tales ändert sich nun die Perspektive.

Aber damit nicht genug. Um den beruflichen Weg noch mehr in Richtung „digital“ zu drehen und auch auf zukünftige Entwicklungen vorbereitet zu sein, nimmt Julia mit einem Stipendium am Squared Digital Marketing Kurs teil. Entwickelt wurde der Kurs in Zusammenarbeit mit Google und führenden Arbeitgebern und soll digitale Talente und Führungskräfte fördern.

Als Ausgleich zur Arbeit geht Julia aber einem eher analogen Hobby nach: Dem Nähen. Stoffe auswählen, zuschneiden, vernähen und ja, manchmal auch auftrennen birgt regelrecht Sucht-Potenzial. Ganz lässt die digitale Welt sie dabei aber nicht los. Denn die Inspiration für neue Nähprojekte findet sich häufig in Instagram und Co.

Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Julia und wünschen ihr einen guten Start bei d.Tales und viel Erfolg beim Squared Online Zertifikat.