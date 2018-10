buble arrow 0

Es gibt schier unzählige Definitionen von Content Marketing. Wir vom #teamdTales, der Agentur hinter dem PR-Blogger, haben darauf aufgebaut und unser eigenes Verständnis von Content Marketing erarbeitet – und davon, wie wir mit euch und unseren Kunden gutes Content Marketing machen.

Unterschiedliche Menschen haben in den meisten Fällen unterschiedliche Auffassungen von ein und dergleichen Sache oder Idee. Das haben wir auch bei uns im Team in Bezug auf Content Marketing festgestellt. Für uns ist es wichtig, einen gemeinsamen Nenner festzulegen, auf dem wir aufbauen und gemeinsam arbeiten können – gerade, weil es so viele unterschiedliche Definitionen in Fachbüchern und Magazinen gibt. Damit wir uns wirklich voll damit identifizieren können, haben wir kurzerhand selbst definiert, was für uns gutes Content Marketing ausmacht und welche Herangehensweise wir für das #teamdTales festlegen.

Wie wir vom #teamdTales Content Marketing verstehen

Gemeinsam mit euch stellen wir eure Kunden online in den Mittelpunkt. Über Social Media und andere digitale Wege stellen wir sicher, dass ihr sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort der Customer Journey für euch gewinnt. Nicht 08/15 und ohne Mehrwert, sondern kreativ, informativ und unterhaltend, damit eure Botschaften im Gedächtnis bleiben und ihr eure Unternehmensziele erfüllt.

Da der Sinn und Zweck einer Definition ist, etwas kurz und prägnant auf den Punkt zu bringen, sollen hier nicht allzu viele erklärende Worte verloren werden. Ein paar Punkte sind uns jedoch besonders wichtig und verdienen zumindest ein kleines Spotlight.

Teamwork

Wir sehen uns nicht nur als Agentur, sondern als Team – #teamdTales eben. Und Teil des Teams sind auch unsere Freelancer, Partner und Kunden. Wir arbeiten auf Augenhöhe und partnerschaftlich zusammen, inspirieren und ergänzen uns gegenseitig. Wir sind zwar genau genommen Dienstleister, verstehen uns aber gerne als Kollegen; wir sitzen schließlich im selben Boot.

Es geht um die Menschen

Bei unserer Arbeit haben wir immer eines im Kopf: eure Kunden, also die Menschen, die wir mit Marketing erreichen, begeistern und inspirieren wollen. Gleichzeitig stellt uns das immer wieder vor die Herausforderung, sowohl euch als auch eure Kunden zufriedenzustellen, was auf den ersten Blick oft unvereinbar scheint. Doch genau das macht es für uns so spannend!

Die richtige Zeit, der richtige Ort

Unser Content Marketing soll selbstverständlich auch möglichst effektiv sein. Um das zu gewährleisten, richten wir ein besonderes Augenmerk auf die Customer Journey und spielen die richtigen Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt und auch am richtigen Ort der Customer Journey. Ihr habt eure Customer Journey noch nicht skizziert? Auch kein Problem, wir helfen euch dabei!

Kreativ, informativ, unterhaltend

Beim Content Marketing geht es für uns natürlich vor allem um eines: um gute Inhalte. Content ist nur dann gut, wenn er einen Mehrwert für den Kunden und für euch als Unternehmen bietet. Dieser kann kreativ, informativ oder unterhaltend sein – Hauptsache nicht 08/15.

Ziele erreichen

Wozu das alles? Klar, wir wollen die Ziele erreichen – und zwar langfristig eure Unternehmensziele. Dazu muss man wohl nicht mehr sagen, oder?

Wenn ihr euch darin wiederfindet und euer Business mit Content Marketing zum Fliegen bringen wollt, dann sprecht uns gern an. Ihr erreicht uns per Mail an info@d.tales.de. Weitere Informationen findet ihr auf unserer Website.