Die Schlütersche investiert in Content-Marketing-Agentur d.Tales GmbH

In dieser Woche haben wir es publik gemacht: Die Schlütersche Verlagsgesellschaft beteiligt sich mehrheitlich an unserer Content-Marketing-Agentur d.Tales. Über diesen strategischen Investor aus Hannover freue ich mich sehr, weil es uns ermöglicht, unsere Unternehmensentwicklung schneller voranzutreiben. Und darauf kommt es im schnell wachsenden Content-Marketing-Markt an.

Auf den relevanten Content kommt es an

Im Claim heißt es bei d.Tales bewusst: „Wir verstehen Content“. Wir konzentrieren uns auf Content Strategie, Content Analyse, Content Distribution und Content Controlling. Content benötigt ein sinnvolles Konzept mit dem Blick für die zahlreichen Details. Mit unserer Expertise helfen wir unseren Kunden, den jeweiligen Inhalt zum Fliegen zu bringen. Dabei setzen wir auf das Customer-Journey-Modell und legen Wert darauf, relevanten Content für die jeweiligen Kundenbedürfnisse anzubieten.

Mit dem Einstieg der Schlüterschen erweitern wir unseren Fokus im Bereich der Content Creation und können auf das Netzwerk eines starken Partners zurückgreifen. Wir sehen enorme Synergien, die wir zum Wohle unserer Kunden einsetzen werden. Als geschäftsführender Gesellschafter will ich unsere Content-Marketing- und Content-Strategie-Angebote weiter ausbauen und unsere Expertise im Content Bereich vergrößern.

Meine Anfänge im Content Markt

Mitte der 90iger Jahre habe ich für mich den Content entdeckt. Anfangs als leidenschaftlicher Leser, dann in der Verlagswelt, in der ich einige Jahr als New Media Manager, Content Manager, Information Manager in einigen Verlagen und bei einem Stuttgarter New-Economy-Startup namens Brokat und zuletzt als Chefredakteur bei wuv.de gearbeitet habe.

Bereits nach dem Beginn meiner Selbstständigkeit im Jahre 2000 habe ich auf das Thema Content Vermarktung gesetzt und mir überlegt, wie sich Inhalte von Verlagen für Unternehmen nutzbar machen lassen. Dabei habe ich früh auf das Thema Content Vermarktung und Content Syndication gesetzt und mir überlegt, wie sich Inhalte von Verlagen für Unternehmen nutzbar machen lassen.

Weiterentwicklung der Marke d.Tales zu einer GmbH

Nach vielen Jahren in der Internetberatung mit dem Fokus auf Kommunikation, Content und Digitaler Transformation haben wir uns im November 2015 auf unsere besondere Stärke konzentriert und dazu die Marke d.Tales ins Leben gerufen. Anfangs lief sie unter Eck Consulting Group GmbH & Co. KG. Doch nun haben wir wie geplant aus dem alten Unternehmen die Content-Marketing-Agentur d.Tales GmbH gemacht, an der die Schlütersche Verlagsgesellschaft einen Anteil von 51 Prozent übernommen hat.

Einstieg eines strategischen Investors

Mit der Beteiligung baut die Schlütersche ihre Content-Marketing-Expertise weiter aus. Mit zahlreichen Fachredaktionen ist die Verlagsgesellschaft im Hinblick auf Content stark aufgestellt. Auch über umfangreiche Erfahrung im Hinblick auf Websiteerstellung, Suchmaschinenoptimierung und Social-Media-Management verfügt das Hannover Unternehmen. Das Service-Angebot umfasst unter anderem Einträge in Branchenverzeichnissen, die Erstellung von Unternehmenswebseiten und Suchmaschinenmarketing zur optimalen Sichtbarkeit im Web.

Daneben verfügt die Schlütersche über ein umfangreiches Branchenwissen, von dem d.Tales profitieren wird: Mehr als 30 Fachzeitschriften und -zeitungen, Online-Medien, zahlreiche Bücher sowie branchenrelevante Fachveranstaltungen gehören zum Portfolio. Das Ziel der Schlüterschen ist es, durch die Verbindung von Branchenexpertise und Mediendienstleistungen den idealen Marketing-Auftritt ihrer Kunden zu ermöglichen.

Wir haben mit der Schlüterschen einen starken Partner und strategischen Investor gefunden. Die Beteiligung hebt unsere Agentur d.Tales auf das nächste Level. Dadurch, dass wir ein mittelständisches Medienunternehmen wie die Schlütersche mit an Bord haben, können wir besser skalieren und auf Ressourcen zurückgreifen.

Auf diese Weise kann die Agentur im Content-Marketing-Markt schneller wachsen und hat zudem die Möglichkeit, auch größere Kunden auf Augenhöhe anzusprechen. Mit der Umwandlung der Marke d.Tales in eine eigene GmbH wollen wir unser Ziel unterstreichen, unsere Kunden mit unserer Expertise im Hinblick auf Content Marketing zu unterstützen.

Jobs bei der Content-Marketing-Agentur d.Tales in München

Derzeit sind wir auf der Suche nach einigen neuen MitarbeiterInnen, die mit ihrer Leidenschaft im Content Marketing arbeiten wollen. Wer Interesse hat, dem empfehle ich einen Blick auf unsere offenen Positionen bei d.Tales.

Bildquellen: d.Tales, Schlütersche Verlagsgesellschaft, Shutterstock/phloxii